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В Кирове водитель «пятнадцатой» протаранил пассажирский автобус

В ДТП пострадали два человека
Виктор КарповВиктор Карпов
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От удара «пятнадцатую» отбросило на стоящий сзади автомобиль Lada Largus. Фото: vk.com/gibdd43

От удара «пятнадцатую» отбросило на стоящий сзади автомобиль Lada Largus. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Воровского столкнулись две отечественные легковушки и пассажирский автобус. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла, 27 ноября, в 10 часов. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 на регулируемом перекрестке врезался во встречный автобус ПАЗ. От удара «пятнадцатую» отбросило на стоящий сзади автомобиль Lada Largus.

В результате аварии 37-летний водитель ВАЗа и 17-летняя девушка-пассажир автобуса получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

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