Кировских коммунальщиков раскритиковали за некачественную уборку снега

Глава города попросила подрядчиков убирать тротуары сразу после того, как снег вытолкали с проезжей части. Фото: admkirov.ru

В администрации города обсудили работу подрядчиков, которые занимаются уборкой улиц от снега. Глава города Елена Ковалева потребовала от коммунальщиков уделять особое внимание расчистке спусков, подъемов и остановочных площадок города, а также парковочных карманов.

- Нужно расчищать так, чтобы горожане были уверены в своей безопасности при проходе таких участков. Прошу исключить накаты и снежные «наросты», - отметила глава города.

В городе есть острая проблема и с расчисткой тротуаров. При очистке дорог техника нередко заваливает пешеходные зоны, которые в итоге становятся трудно проходимыми. Глава города попросила подрядчиков убирать тротуары сразу после того, как снег вытолкали с проезжей части.

На совещании также подняли вопрос об усилении контроля за подрядчиками. В УДПИ пообещали, что в ближайшие дни планируют расширить контрольные группы.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что сейчас в городе работают в среднем около 80 единиц техники и 55 дворников. В текущем сезоне из Кирова планируют вывезти около 600 тысяч кубометров снега.