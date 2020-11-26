В Кирове незаконно отчислили двух студентов

Учащихся отчислили в начале учебного 2020/21 года. Фото: epp.genproc.gov.ru

Законность отчисления двух студентов из авиационного и многопрофильного техникумов проверила прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что учащихся отчислили в начале учебного 2020/21 года, но данное решение было принято преждевременно, при отсутствие каких-либо данных о привлечении студентов к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности за ранее совершенные нарушения Устава техникума и Правил внутреннего распорядка.

Получается, что данное решение было принято без видимых доказательств о злостном нарушении. Прокуратура опротестовала незаконные приказы об отчислении. Директорам техникумов внесено представление. Помимо этого, в отношении оного из руководителей возбужденно административное производство.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что сейчас студенты восстановлены в техникумах.