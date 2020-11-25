В Кировской области стали чаще брать и давать взятки

Особенно резко выросло число взяток в особо крупном размере - с 3 до 32 случаев. Фото: Анастасия Осипова

В Кировской области за десять месяцев текущего года число коррупционных преступлений составило 258. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель вырос в регионе на 27%.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что особенно резко выросло число взяток в особо крупном размере - с 3 до 32 случаев. Традиционно проблемной сферой остается лесная отрасль. Здесь количество выявленных преступлений увеличилось с 26 до 55.

- Актуальными остаются вопросы пресечения коррупционных правонарушений при реализации государственных программ «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда», - отметили в ведомстве.