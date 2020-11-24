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В 2021 году в Кирове планируют удлинить две улицы

Работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Виктор КарповВиктор Карпов
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На работы Кировской области из федерального бюджета планируется выделить 325 миллионов 700 тысяч рублей.

На работы Кировской области из федерального бюджета планируется выделить 325 миллионов 700 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область направила региональную заявку на получение денежных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Власти планируют получить деньги на строительство двух улиц в микрорайоне Урванцево, а также на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения нового жилого комплекса города.

- В рамках национального проекта в 2021 году в Кирове планируется построить 930 метров продолжения улицы Капитана Дорофеева и 454,7 метров улицы Анжелия Михеева (от ул. Энтузиастов до слободы Урванцево), - сообщили в областном правительстве.

На эти работы в рамках проекта «Жилье» в 2021 году Кировской области из федерального бюджета планируется выделить 325 миллионов 700 тысяч рублей.

Напомним, что в рамках данного проекта наш регион 2019-20 годах получил субсидию в размере 697 млн рублей на строительство улиц Ивана Попова, Мостовицкой, Энтузиастов, Капитана Дорофеева, Торфяной и строительство детского сада.

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