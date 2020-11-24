В Кировской области отчим регулярно избивал 8-летнего пасынка

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: vk.com/suskko

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношение 46-летнего жителя Кирса, который подозревается в истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В течение пяти месяцев отчим избивал своего 8-летнего пасынка. Об этом стало известно правоохранительным органам после того, как ребенка забрали из семьи и с ним поработал психолог Верхнекамской центральной районной больницы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, прокуратура проводит проверку органов профилактики. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.