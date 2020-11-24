В Кировской области организатор «финансовой пирамиды» предстанет перед судом

Директор КПК «Котельничский» уговорила 203 пайщиков инвестировать в кооператив.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение в отношении организатора «финансовой пирамиды». 61-летнюю женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В период с октября 2006 по ноябрь 2017 года директор КПК «Котельничский» уговорила 202 граждан и представителя одной коммерческой компании инвестировать в кооператив. Она пообещала пайщикам приумножить их капитал. В действительности же обвиняемая не намеревалась исполнять договорные обязательства.
В результате директор завладела средствами инвесторов на общую сумму более 91 миллиона 500 тысяч рублей. Полученными денежными средствами женщина распоряжалась по своему усмотрению.
- Уголовное дело после вручения прокурором обвиняемой обвинительного заключения будет направлено в Котельничский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре.
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