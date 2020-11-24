В Гагаринском парке Кирова планируют создать условия для занятий спортом и торговли

Для отдыха с детьми будет создана отдельная зона. Фото: admkirov.ru

В концепции преобразования парка им. Ю.А. Гагарина, представленной проектной группой, были учтены исторические сведения о его особенностях, функциональном использовании, инфраструктуре, а также пожелания и предложения кировчан.

Проект предполагает разделение территории парка на шесть основных площадок:

- центральная аллея, где планируют создать площадь, амфитеатр и сцену;

- прогулочная зона,

- ярмарочная зона с торговыми павильонами, площадкой для аттракционов, кафе и фудкортом;

- зона отдыха с детьми,

- спортивная зона с площадками для йоги, стритбола, занятий фитнесом, воркаутом, памптреком, бетонным скейтпарком;

- зона выгула собак.

Администрация города предлагает кировчанам принять участие в обсуждении концепции благоустройства парка имени Ю.А. Гагарина. Свое мнение жители областного центра могут высказать 26 ноября, с 18:00, в актовом зале ВятГУ по адресу: улица Преображенская, 41.

До начала общественного обсуждения вопросы и предложения свои можно отправить по электронной почте priroda@admkirov.ru либо по адресу: 610000, г. Киров, ул. Воровского, 39 (департамент городского хозяйства, отдел благоустройства).

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