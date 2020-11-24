В Кирове построенный год назад детсад требует основательного ремонта

Ясли на 260 мест в микрорайоне построили в рамках национального проекта «Демография». Фото: epp.genproc.gov.ru

Городская прокуратура Ленинского района проверила детский сад в Чистых Прудах по улице Чистопрудненской. В результате проверки выяснилось, что здание построенное год назад требует ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ясли на 260 мест в микрорайоне построили в рамках национального проекта «Демография». Контракт на работы был заключен в июле 2019 года между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО СЗ «Кировспецмонтаж» на сумму более 183 миллионов рублей. По условиям контракта организация - застройщик несет гарантийные обязательства в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Детский сад был построен в декабре 2019 года.

Вместе с тем контрольная проверка прокуратуры нашла множественные недостатки, свидетельствующие о необходимости проведения ремонта отдельных помещений детского сада в рамках гарантийных обязательств.

- В частности зафиксирована деформация внутренней отделки стен и потолков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Претензионное письмо заведующей МКДОУ «Детский сад № 5 города Кирова» оставлено без должной реакции со стороны ООО СЗ «Кировспецмонтаж».

По факту выявленных нарушений закона прокурор Ленинского района вынес представление подрядчику. Результаты рассмотрения находятся на контроле надзорного ведомства.

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