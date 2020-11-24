Трое кировских самбистов завоевали «золото» на Межрегиональном турнире

Пять кировских спортсменов стали призерами турнира. Фото: vk.com/youthsport43

В Чувашской Республике завершился «Межрегиональный турнир по спортивному и боевому самбо среди юношей». Соревнования прошли в городе Новочебоксарске 21 ноября. За призовые места боролись более 280 спортсменов из 12 регионов страны.

Команду Кировской области и С.К.ЦЕНТР САМБО представляли восемь самбистов. Пятерым из них удалось подняться на пьедестал почета.

Так, Ибатуллин Марат, Гамзатов Магомед и Саъдов Имрон одержали победу над соперниками и завоевали золотые медали. Русских Артем и Аникин Дмитрий стали бронзовыми призерами. Семаков Кирилл и Юшаев Магомед проведя восемь встреч на двоих вошли в пятерку лучших.

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