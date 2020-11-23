С экс-главы Афанасьевского района взыщут 81 млн рублей

Прокуратура потребовала взыскать с бывшего главы Афанасьевского района и ОАО «Афанасьевский мелиоратор» солидарно более 81 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший глава Афанасьевского района выплатит 81 миллион рублей за причинение вреда окружающей среде. Приговором Омутнинского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Будучи в должности главы района осужденный через собственного сына фактически управлял ОАО «Афанасьевский мелиоратор». Пользуясь своими должностными полномочиями, чиновник на бесконкурентной основе передал компании земельный участок для приема и хранения отходов лесопиления. При этом экс-глава осознавал, что размещение на данной территории полигона запрещено.

- В результате преступной деятельности окружающей среде был причинен существенный вред в виде загрязнения плодородного слоя почвы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По оценке специалистов ущерб составил более 81 млн рублей.

Прокуратура потребовала взыскать с бывшего главы Афанасьевского района и ОАО «Афанасьевский мелиоратор» солидарно более 81 миллиона рублей. Суд удовлетворил данные требования. Однако недавно мужчина попытался оспорить данное решение в апелляции. В итоге суд оставил жалобу без удовлетворения. Теперь бывший чиновник должен выплатить более 81 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба. Исполнение судебного решения находится на контроле органов прокуратуры.