В Кировской области во время пожара погибла женщина

По предварительной информации, огонь в доме мог разгореться из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области снова во время пожара случилась трагедия. В деревне Никулино Лузского района 19 ноября, примерно в 13 часов, загорелся дом на улице Центральной. Хозяйку дома, 1979 года рождения, спасти не удалось. Женщина во время пожара погибла. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Кировской области.

По предварительной информации, огонь в доме мог разгореться из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сейчас сотрудники Лузского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Кировской области устанавливают все обстоятельства происшествия. Будут проведены экспертизы, которые помогут определить причины как самого пожара, так и смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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