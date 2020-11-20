В Кирово-Чепецке спасатели вынесли из горящей квартиры пенсионера

Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего из задымленного помещения и передали его бригаде «скорой помощи». Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирово-Чепецке сотрудники МЧС спасли 63-летнего пенсионера из пожара. О подробностях произошедшего рассказали в пресс-службе ведомства.

В четверг, 19 ноября, в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 60 лет Октября. Звонивший рассказал, что из соседней квартиры чувствуется запах дыма и слышны крики о помощи. Выяснилось, что в квартире проживает пенсионер, который не может самостоятельно передвигаться.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Начальник караула 12 ПСЧ Александр Овчинников распорядился вскрыть входную дверь и найти хозяина квартиры, а второму отделению: развернуть рукавную линию для тушения пожара и установить автоколенчатый подъемник.

Первая группа спасателей в считанные секунды попала в квартиру. В одной из комнат помощник начальника караула Илья Северюхин и командир отделения Николай Булдаков обнаружили хозяина квартиры, который не мог самостоятельно идти.

- Сотрудники МЧС незамедлительно вынесли пострадавшего из задымленного помещения и передали его бригаде «скорой помощи», - рассказали в ведомстве. - В это время второе отделение обощло верхние этажи, людей не обнаружили. В 13.24 пожар был потушен.

После осмотра врачами пострадавший хозяин квартиры был отпущен домой.

- В результате пожара в квартире обгорел линолеум на полу площадью 0,5 квадратного метра и постельные принадлежности, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Причина пожара - неосторожность при курении пострадавшего.