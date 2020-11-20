Куда кировчане могут пожаловаться на некачественную уборку дворов и улиц

Подрядчики обязаны своевременно расчищать проезжие части, пешеходные зоны, общественные территории от снега и проводить подсыпку противогололедными материалами.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кирове за содержание в порядке дорог и тротуаров отвечают семь подрядных организаций. Какие городские участки закреплены за каждым из них, можно посмотреть на карте, сформированной в департаменте городского хозяйства.
- Подрядчики обязаны содержать проезжие части, пешеходные зоны, общественные территории в порядке, своевременно расчищать их от снега и проводить подсыпку противогололедными материалами, - сообщили в департаменте.
В ведомстве также отметили, что в случае нарушения условий контракта в отношении подрядчиков предусмотрены штрафные санкции.
Как городские участки распределены между подрядчиками, можно посмотреть на карте, сформированной в департаменте городского хозяйства. Фото: admkirov.ru
По вопросам содержания территорий, в том числе при несвоевременной или некачественной уборке дорог и тротуаров горожане могут звонить в диспетчерские службы подрядных организаций:
АО «Гордормостстрой» - 8-922-967-22-34,
ООО «КУУ-4» - 23-13-51,
МУП «Нововятич» - 8-922-955-97-31,
АО «Вятавтодор» - 8-953-941-24-66,
ИП Ведерников - 8-919-502-22-70,
ООО «ККХ» - 8-922-977-90-04,
ООО «Автодор-Строй» - 8-922-933-53-83.
Также по вопросам содержания и уборки улиц кировчане могут обратиться:
в управление дорожной и парковой инфраструктуры - 22-19-01,
в департамент городского хозяйства - 37-42-62, 37-42-98.