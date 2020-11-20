Куда кировчане могут пожаловаться на некачественную уборку дворов и улиц

Подрядчики обязаны своевременно расчищать проезжие части, пешеходные зоны, общественные территории от снега и проводить подсыпку противогололедными материалами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове за содержание в порядке дорог и тротуаров отвечают семь подрядных организаций. Какие городские участки закреплены за каждым из них, можно посмотреть на карте, сформированной в департаменте городского хозяйства.

- Подрядчики обязаны содержать проезжие части, пешеходные зоны, общественные территории в порядке, своевременно расчищать их от снега и проводить подсыпку противогололедными материалами, - сообщили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что в случае нарушения условий контракта в отношении подрядчиков предусмотрены штрафные санкции.

Как городские участки распределены между подрядчиками, можно посмотреть на карте, сформированной в департаменте городского хозяйства. Фото: admkirov.ru

По вопросам содержания территорий, в том числе при несвоевременной или некачественной уборке дорог и тротуаров горожане могут звонить в диспетчерские службы подрядных организаций:

АО «Гордормостстрой» - 8-922-967-22-34,

ООО «КУУ-4» - 23-13-51,

МУП «Нововятич» - 8-922-955-97-31,

АО «Вятавтодор» - 8-953-941-24-66,

ИП Ведерников - 8-919-502-22-70,

ООО «ККХ» - 8-922-977-90-04,

ООО «Автодор-Строй» - 8-922-933-53-83.

Также по вопросам содержания и уборки улиц кировчане могут обратиться:

в управление дорожной и парковой инфраструктуры - 22-19-01,

в департамент городского хозяйства - 37-42-62, 37-42-98.