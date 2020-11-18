В Кирове лже-прокурор выманил у директора детсада деньги на цветы и конфеты

Дистанционный мошенник представился работником прокуратуры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове расследуют случай дистанционного мошенничества, совершенного под видом прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

На днях в прокуратуру Кировской области обратилась директор одного из частных дошкольных заведений города. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ведомства. Лже-прокурор сообщил о готовящейся внеплановой проверке и предложил купить конфеты и цветы для проверяющих на общую сумму более 17 тысяч рублей, оплатив их через курьера.

- В настоящее время по поступившему обращению прокуратурой Кировской области инициирована доследственная проверка, в ходе которой органами внутренних дел будет дана оценка действиям злоумышленников по ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в пресс-службе ведомства.

В областной прокуратуре призывают жителей области сохранять бдительность. При поступлении подобных звонков рекомендуется в корректной форме закончить разговор и сообщить о таком факте на «телефон доверия» ведомства по номеру 8-(8332)-38-11-53 или в органы внутренних дел по телефону 02.