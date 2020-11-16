Загрязнение воздуха в Озерках: еще несколько предприятий могут привлечь к ответственности

Предприятия расположены на производственной площадке по улице Мостовой. Фото: admkirov.ru

Межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе индивидуальных предпринимателей (ИП) и трех предприятий в микрорайоне Озерки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила работу ИП, ООО «Элефант», ООО «Энтер», ООО «Транслом-Киров», расположенных на производственной площадке по ул. Мостовой города Кирова. При эксплуатации оборудования (котельная, печи и вытяжные системы), установленного на предприятиях происходят выбросы в атмосферу. Помимо этого, на территориях организаций отсутствует санитарно-защитная зона. Компания ООО «ТрансЛом-Киров» на своей территории также хранит лом черных и цветных металлов.

- По результатам проверки Кировский межрайонный природоохранный прокурор руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям внес представления об устранении выявленных нарушений закона, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предприятия также планируют привлечь к административной ответственности.