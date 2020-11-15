В Орловском районе в пожаре погиб 55-летний охранник

Огонь моментально охватил деревянный вагончик. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пятницу, 13 ноября, в пожаре в Орловском районе погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Трагедия произошла около 11 часов на территории правобережного Быстрицкого карьера. Пожар вспыхнул в бытовке охранника. Огонь моментально охватил деревянный вагончик и за считанные секунды уничтожил его.

- В результате пожара охранник, 1965 года рождения, погиб, - сообщили в ведомстве. - По предварительной информации, пожар мог произойти в результате неосторожного обращения мужчины с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося.