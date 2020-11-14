Киров перейдет на «брутто-контрактную» систему: что получат перевозчики и пассажиры

Перевозчики будут получать оплату за километраж, то есть за фактически выполненную работу. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области разрабатывают новую модель организации межмуниципальных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новшество предполагает переход на систему брутто-контрактов. А это значит, что оплату проезда будет получать заказчик по организации транспортного обслуживания.

Как пояснил председатель областного правительства Александр Чурин, будет создан комитет, который будет осуществлять организацию транспортного обслуживания населения и его контроль, заключать контракт и собирать деньги со всех маршрутов.

Перевозчики будут получать оплату за километраж, то есть за фактически выполненную работу. Пилотными городами для тестирования проекта выбрали Киров, Слободской и Кирово-Чепецк.

Контракты с перевозчиками будут заключать на срок до семи лет, то есть на жизненный цикл автобуса. Так областные власти планируют решить проблему неприбыльных маршрутов.

- Мы дадим на длительный срок перевозчику понимание, сколько заработает, сколько продлится контракт, какой автобус он может купить, - сказал Александр Чурин.

Региональные власти планируют благодаря системе брутто-контрактов ликвидировать нелегальных перевозчиков и снять финансовую нагрузку на бюджет, а также обеспечить прозрачность платежей. Подобная транспортная система показала свою эффективность в других регионах.

Председатель правительства Кировской области также сообщил, что власти продолжают работу с банками для организации бесконтактной оплаты проезда.

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