Коронавирус в Кирове: 202 случая заражения за сутки

В тяжелом состоянии находятся более ста пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Кировской области выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у заболевших есть все симптомы. За аналогичный период выписались с выздоровлением 810 пациентов, в том числе 171 - из инфекционных стационаров.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 14 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 11171 заболевший, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровел;

- 182 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3615 заразившихся жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3333 из них диагностирована пневмония;

- 11023 пациента лечатся амбулаторно;

- 23040 кировчан находятся на домашнем карантине, из них свыше 5700 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 105000 человек.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 115 пациентов, 26 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 472 человека. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 39 пациентов, 4 - на ИВЛ.