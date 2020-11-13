Кировское предприятие сбрасывало в реку сточные воды

В воде оказались превышены предельно допустимые концентрации некоторых веществ. Фото: pixabay.com

В микрорайоне Лянгасово предприятие сливало канализационные стоки в реку Чахловицу. Как уточнили в министерстве охраны окружающей среды, о сбросе вод в районе улицы Гражданской сообщил местный житель.

На место с проверкой выехали госинспекторы. По указанному адресу они обнаружили канаву для отвода ливневых стоков. Оттуда вода попадает в Чахловицу.

Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что предельно допустимые концентрации некоторых веществ превышены. Нарушителей удалось найти. Оказалось, что труба, через которую сбрасывали стоки, принадлежит сети ливневой канализации Кирова и находится на балансе «Управления дорожной и парковой инфраструктуры».

В итоге, предприятие привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 150 тысяч рублей. Также организации выдали представление об устранении нарушений.