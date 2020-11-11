На охотника из Котельничского района, подстрелившего пенсионера вместо кабана, завели уголовное дело

Охотник случайно подстрелил пенсионера вместо дикого животного. Фото: pixabay.com

Охотник из Котельничского района, случайно застреливший человека, может сесть в тюрьму. Подробности сообщает областной Следком.

Напомним, трагедия произошла 8 ноября около 20 часов. 34-летний мужчина, охотившийся в лесу близ деревни Бокалово, приметил дичь и выстрелил в нее, не убедившись в безопасности. Оказалось, что вместо кабана он подстрелил 63-летнего пенсионера. Пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на помощь медиков, он скончался в больнице на следующий день.

На охотника завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы. Мужчине грозит до двух лет исправительных работ либо лишения свободы - на тот же срок.