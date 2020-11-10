В Кирово-Чепецке сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Мальчик решил перебежать дорогу прямо перед машиной. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке иномарка сбила 11-летнего мальчика. Ребенка пришлось везти в больницу. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла накануне, 9 ноября, в 14.45. «Тойота Ярис» ехала напротив дома №21 по улице Терещенко, когда на дорогу выскочил ребенок. Он собирался перебежать дорогу в неположенном месте, но не посмотрел по сторонам. В итоге иномарка сбила его, причем травмы оказались настолько серьезными, что 11-летнего мальчика пришлось везти в больницу. Ребенка госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека, погибших нет.