В Уржуме муниципальное автотранспортное предприятие не платило своим сотрудникам зарплату

На данный момент задолженность перед сотрудниками предприятия погашена. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство МУП «Уржумское ПАТП» не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. Нарушение трудового законодательства вскрылось при проверке районной прокуратуры, которая отреагировала на поступившую информацию.

Выяснилось, что сотрудникам автотранспортного предприятия в августе-сентябре текущего года не получили заработную плату. 19 работникам задолжали более 300 тысяч рублей.

- В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура Уржумского района внесла руководителю МУП «Уржумское ПАТП» представление, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Кроме того, исполняющий обязанности директора привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сообщается, что на данный момент задолженность перед сотрудниками предприятия погашена.

Сотрудники прокуратуры напоминают, что по вопросам защиты трудовых прав граждан жители региона могут обращаться по номеру «горячей линии»: 38-11-53, а также через интернет-приемную на сайте ведомства.