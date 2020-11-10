На Центральном рынке «антиковидные» инспекторы проверяют наличие масок и антисептиков

Инспекторы просят надеть маски, дезинфицируют поверхности и не допускают массового скопления людей. Фото: admkirov.ru

По кировскому Центральному рынку бродят «антиковидные» инспекторы. Вирус они не отгоняют, несмотря на название - просто следят за исполнением требований Роспотребнадзора. Информацию сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На совести этих людей - наблюдение за продавцами и покупателями. Каждые два-три часа они обходят торговые ряды и просят надеть маски - как продавцов, так и покупателей, выставить антисептик или дополнить дозаторы. Также инспекторы дезинфицируют поверхности и не допускают большого скопления людей.

«Антиковидные» контролеры работают так уже месяц. Руководство «Центрального рынка» считает, что кировчанам необходимо чаще напоминать о соблюдении мер безопасности.