Кировчанина могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отказ надеть маску в магазине

Кировчанин наотрез отказался надеть маску как полагается, и уговорить его не смогли. Фото: vk.com/club150428796

Кировчан продолжают привлекать к ответственности за нарушение масочного режима. Так, 6 ноября за отсутствие СИЗ в общественном месте составили очередной протокол. Информацию сообщает областное управление Росгвардии.

Сигнал поступил из продуктового магазина на улице Монтажников в Кирове около двух часов дня. Как выяснилось, тревожную кнопку нажал кассир, поскольку один из покупателей был без маски. Вернее, маска-то на нем была, натянутая на подбородок, а вот надеть ее как полагается он отказывался наотрез. И упросить его не смогли ни кассиры, ни росгвардейцы.

В итоге с упрямого мужчины взяли объяснительную. В полицию направили материалы для составления протокола за правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Теперь кировчанину грозит штраф до 30 тысяч рублей.