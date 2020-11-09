В Кировской области пожары унесли жизни двух людей

Оба смертельных пожара произошли в один день - воскресенье, 8 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации областного ГУ МЧС, первый пожар произошел ранним воскресным утром, в 04.31. Обращение поступило из деревни Конец Слободского района. Огонь вспыхнул в одном из домов населенного пункта. В результате происшествия сгорело само жилище, а также веранда и хозпостройка. На месте спасатели нашли тело 66-летнего мужчины - отца хозяина дома. Сейчас причина пожара устанавливается.

Вторая трагедия произошла в Кирове, ближе к ночи - в 21.32. Загорелось заброшенное четырехэтажное здание по улице Ленина. В результате пожара пострадал первый этаж - сгорел мусор, обгорели стены, пол и потолок на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тело 46-летнего мужчины. Сейчас предполагают, что он задохнулся дымом. Возможной причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем погибшего.

Всего за минувшие выходные в нашем регионе зарегистрировали 19 пожаров. ГУ МЧС по Кировской области просит население быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.