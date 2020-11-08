Коронавирус в Кировской области: 183 новых случая заражения COVID-19

Из инфекционных стационаров выписано 68 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 8 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 183 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 652 пациента, в том числе 68 вернулись домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4064 пациента с COVID-19, у 3156 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 573 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 70 пациентов с коронавирусом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких;

- 36 пациентов с «диагностическими» пневмониями, 9 из которых – на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10866 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 21596 человек, из которых более 5300 – дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 99600 человек.