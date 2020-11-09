«Ваш сын устроил ДТП»: кировчанка не поддалась на уловку жуликов

44-летняя кировчанка проявила выдержку и здравый смысл, не поддавшись на уловку мошенников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 47-летняя жительница областного цента с заявлением о хищении денег.

Женщина рассказала полицейским, что в середине сентября ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся менеджером брокерской компании, занимающейся торговлей ценными бумагами и предложил поучаствовать в игре на бирже. Кировчанка согласилась, так как ранее она слышала о подобных способах заработка. Действуя по инструкции «помощника», кировчанка стала пополнять указанные ей счета. Под предлогом оказания брокерских услуг мошенники выманили у нее в общей сложности 1 миллион 573 тысячи рублей, большую часть из которых она взяла в кредит.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники устанавливают личности преступников.

Полицейские предупреждают: не стоит принимать предложения от незнакомцев, если вы не до конца понимаете принцип получения прибыли.

На днях в полицию обратилась жительница Нововятского района, 1980 года рождения, с сообщением, что ее обманули при совершении дистанционной сделки. Она рассказала, что на сайте одного из интернет-магазинов нашла выгодное предложение о продаже синтезатора. Она договорилась с продавцом и перевела на указанный ей счет 10 тысяч рублей.

Но как только «продавец» получил деньги, сайт был заблокирован, а номер телефона оказался недоступен.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение преступника.

Зато 44-летняя жительница областного центра проявила выдержку и здравый смысл, не поддавшись на уловку мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын якобы по своей вине попал в серьезное ДТП с пострадавшими, а вопрос ухода от ответственности можно решить «всего» за 500 тысяч рублей.

Кировчанка проверила: автомобиль ее сына стоял под окном. Связавшись с ним по телефону, женщина убедилась, что он на работе и у него все в порядке. Адресатом следующего звонка стали полицейские, уже настоящие.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность злоумышленника.