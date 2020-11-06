В Кировской области произошло тройное ДТП

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Фото: vk.com/gibdd43

5 ноября в 15 часов в городе Нолинске на улице Пригородной произошло ДТП. По информации областной Госавтоинспекции, участниками стали три автомобилиста: 45-летняя женщина за рулем «Оки», водитель УАЗ- 315195 и мужчина, ехавший на УАЗ-220895. По предварительной информации «Ока» столкнулась с УАЗом. Тот выехал на «встречку», где врезался в «буханку».

В результате пострадали водитель «Оки» и ее 15-летний сын. Также травмы различной степени тяжести получили 29-летний водитель «буханки» и его 48-летняя пассажирка.

ГИБДД по Кировской области настоятельно рекомендует соблюдать все правила дорожного движения. В осеннюю слякоть следует придерживаться оптимального скоростного режима и держать дистанцию между автомобилями на трассе. Важно «переобуть» свое транспортное средство в зимнюю «резину».