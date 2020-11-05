За неделю в Кировской области добыли семь волков

Больше всего волков живет в северных районах региона. Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю в Кировской области убили семь волков. Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства, хищников добыли в общедоступных охотничьих угодьях Белохолуницкого, Верхнекамского, Кильмезского и Лузского районов, в Белохолуницком и Кикнурском обществах охотников и в охотхозяйстве «Движение-АЗС» Советского района.

Всего с начала года в регионе добыто 182 волка. Из них 17 хищников - в Белохолуницком районе, 16 волков - в Нагорском районе, по 12 - в Юрьянском и Кильмезском, 11 - в Шабалинском, по 10 животных - в Котельничском и Слободском районах.

По экспертной оценке, количество волков в Кировской области колеблется в пределах 500-600 особей. Больше всего хищников живет в северных районах: в Белохолуницком, Лузском, Подосиновском, Опаринском, Даровском, Шабалинском, Мурашинском, Нагорском, Верхнекамском, Омутнинском и Афанасьевском. Это связано с лесистостью территорий и небольшой численностью населения. Волков добывают как в рамках спортивно-любительской охоты, так и в рамках регулирования численности в закрытые сроки охоты, с использованием снегоходов и автомобилей.