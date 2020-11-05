В десятках кировских домов УК не проверяла газовое оборудование

Обязательную проверку газового оборудования не проводили у десятков жильцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская УК оставила без проверки газовое оборудование в десятках домов города. Теперь ими заинтересовалась областная прокуратура. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку провели из-за жалоб кировчан на наплевательское отношение управляющей компании «Актив-Комфорт» к жильцам. В результате выяснилось, что в десятках домов под управлением организации не проводится обязательная диагностика газового оборудования. В список адресов попали дома №10 Б по улице Кольцова, № 46 по ул. Лепсе, № 10 по ул. Менделеева, №№ 151, 153 по ул. Московской, №№ 40, 42, 52, 60, 62, 63, 95, 105 по Октябрьскомупр-ту, № 95 А по ул. Розы Люксембург, №№ 6, 7А, 13 А по ул. Свердлова, №№ 56, 58, 66 по ул. Труда, № 11 по ул. Физкультурников, № 2 по ул. Майской п. Ганино, № 4 по пр-ду Ф.И. Шаляпина, № 59 по ул. Розы Люксембург города Кирова.

Подобная халатность, как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

На руководителя компании завели дело об административном правонарушении, за что ему теперь грозит штраф. Также организация должна устранить нарушения, проведя обязательную проверку газового оборудования в домах. Результаты будет контролировать прокуратура.