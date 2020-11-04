В Кирове пьяный полицейский устроил массовое ДТП

Авария произошла ночью около ТЦ «ЦУМ». Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове пьяный сотрудник МВД устроил массовое ДТП на Октябрьском проспекте. Подробностями инцидента поделились в группе «Место Происшествия».

Авария произошла ночью около ТЦ «ЦУМ». Известно, что водитель Opel на высокой скорости врезался в четыре автомобиля, которые стояли на светофоре. Позднее выяснилось, что за рулем иномарки сидел помощник участкового, который был пьян.

В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили, что после служебной проверки сержант полиции был уволен из правоохранительных органов.

- По факту управления автомобилем сотрудником в состоянии алкогольного опьянения в МВД России по городу Кирова проведена служебная проверка, - сообщили в пресс-службе областного ведомства. - По ее результатам помощник участкового уволен за совершение проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.