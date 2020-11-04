В Кировской области сократились объемы строительства жилья

В 2015 году ввод жилья в области достиг своего максимума – 726,6 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам девяти месяцев текущего года в Кировской области сдано лишь 284,8 тыс. кв. метров жилья, что на 19,3% ниже аналогичного периода 2019 года.

Специалисты Кировстата отмечают, что в 2015 году ввод жилья в области достиг своего максимума – 726,6 тысяч квадратных метров. Однако в последующие годы на фоне сложной экономической ситуации и как следствие снижения покупательной активности населения, в регионе наблюдается ежегодный спад объемов жилищного строительства.

Аналитики агентства «ДОМ.РФ» считают, что сокращение строительства произошло из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В свою очередь восстановление темпов сдачи жилья ожидается в ближайшие два-три месяца.

Оживлению рынка также способствует введение льготной ставки по ипотеке. Сейчас в регионе она составляет 7% годовых. Основная задача программы - стимулировать спрос на первичном рынке жилья. Так, благодаря льготной ипотеке доля нереализованного жилья у застройщиков сократилась на 40%.

Ранее «Комсомолка» писала, что в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом цены на первичном рынке жилья выросли на 2,5%, а на вторичном - на 1,7%. Подробнее здесь.

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