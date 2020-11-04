Прогноз погоды в Кирове на 4 ноября: дождливо и пасмурно

Юго-западный ветер наберет скорость до 2-4 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 ноября кировчане традиционно вместе со всей страной отмечают День народного единства. «Комсомолка» подготовила развернутый прогноз погоды на праздничную дату.

Под влиянием атлантического циклона в регион придут дожди, погода будет ненастной, но температура воздуха прогреется до +3 градусов.

В среду утром столбики термометров покажут + 2 градуса. Однако солнышко закроет тучи, а уже днем в городе пойдет дождь. Воздух прогреется до + 3 градусов, а к вечеру немного похолодает до + 1. Юго-западный ветер наберет скорость до 2-4 метров в секунду с порывами до 8 метров.

Автолюбителей просят быть осторожными на дорогах, утром ожидается гололед.

- В данный период водителю важно выбирать оптимальный скоростной режим, - рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. - Кроме того, необходимо учитывать интенсивность движения транспорта и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Напомним, что для кировчан подготовили обширную развлекательную программу. Празднование пройдет в онлайн-формате, на страницах разных учреждений в социальных сетях. Всего запланировано около 80 мероприятий в рамках культурного марафона. В их числе кинолектории, викторины, документальные фильмы, виртуальные экскурсии и другие интересные события. Ознакомиться с расписанием можно здесь.

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