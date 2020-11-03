Кировским работникам выплатили более миллиона рублей после вмешательства прокуратуры

Работникам организации не выдавали зарплату с июня по август текущего года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Вятских Полянах погасили задолженность перед работниками организации «Электрон». Им выплатили более миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выяснилось, что с июня по август текущего года 35 сотрудникам спортивного комбината, который обслуживает комплекс для проведения соревнований по мотогонкам на льду, не выдавали зарплату.

Прокурор внес представления руководителю «Электрона» и возбудил дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Сейчас задолженность полностью погасили.