Кировским работникам выплатили более миллиона рублей после вмешательства прокуратуры

Работникам организации не выдавали зарплату с июня по август текущего года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Вятских Полянах погасили задолженность перед работниками организации «Электрон». Им выплатили более миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Выяснилось, что с июня по август текущего года 35 сотрудникам спортивного комбината, который обслуживает комплекс для проведения соревнований по мотогонкам на льду, не выдавали зарплату.
Прокурор внес представления руководителю «Электрона» и возбудил дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Сейчас задолженность полностью погасили.