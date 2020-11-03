В Кирове члена ОПГ подозревают в «отмывании» денег

Оборот, который прошел через игорный бизнес, составил 6 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Четыре кировчанина организовали в городе целую сеть подпольных казино. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе областного Следкома.

В марте 2019 года в восьми помещениях областного центра были открыты казино. Игровые терминалы трудились на благо злоумышленников до августа текущего года. Оборот, который прошел через игорный бизнес, составил 6 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что один из организаторов «отмыл» около миллиона рублей через аффилированного с ним индивидуального предпринимателя.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.