Все «раскопки», перекрывающие кировские дороги, должны завершить до конца недели

В течение нынешней недели все земляные работы, перекрывающие дороги в городе, должны быть завершены. Фото: admkirov.ru

До конца недели все земляные работы, затрудняющие движение транспорта в Кирове, должны быть завершены. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, по проблемным участкам прошел рейд муниципального контроля.

Так, до сих пор не завершен ремонт дороги на улице Казанской. Напомним, на участке от Гостиного переулка до Спасской проходила реконструкция теплосетей КТК, причем сроки окончания работ бесконечно переносились. Сейчас на этом месте укладывают асфальт. Компании поставили условие: в ближайшие два дня работы должны быть закончены.

С раскопками на улицах Свободы и Володарского все оказалось сложнее. Как мы помним, их проводил подрядчик КТК, ООО «Компания ЭкоСистем», причем незаконно. Работы на теплокамерах уже завершили, но котлованы все еще не засыпали. Кроме того, места работы не ограждены как следует, что небезопасно для кировчан, в особенности детей. Да и грязь и стройматериалы валяются вокруг всего участка.

Организациям велели завершить работы до конца текущей недели. «Компания ЭкоСервис» и КТК пообещали, что успеют это сделать. Последние, к слову, клятвенно заверили, что своего недобросовестного подрядчика к земляным работам в Кирове больше не допустят. А им в ответ намекнули, что восстановление дорог будут тщательно контролировать. И, если качество ремонта после раскопок не устроит властей, КТК вместе со своим подрядчиком придется переделывать все заново - за свой счет.