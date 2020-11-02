В Кировской области больше двух месяцев разыскивают пропавшего без вести мужчину

Валерий Александрович пропал без вести в конце августа 2020 года. Фото: 43.мвд.рф

Кировская полиция просит жителей региона помочь в поисках без вести пропавшего. Валерия Парфенова, 41-летнего жителя поселка Речной Куменского района, в последний раз видели 21 августа 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Валерию Александровичу на вид 40-45 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения. Из особых примет - на левой руке отсутствуют первые фаланги указательного и среднего пальцев. Во что был одет мужчина на момент пропажи, не уточняется.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102).