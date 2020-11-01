В Кирово-Чепецке на ходу загорелся автомобиль

Автор кадров запечатлел пожар, сидя в собственной машине. Фото: скриншот с видео Сергей Приходько, vk.com/public127899605

В Кирово-Чепецке во время движения загорелся автомобиль. Информация появилась в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец снял на видео горящий автомобиль и выложил кадры в паблик «Говори Злой Киров».

- Проспект Кирова, Чепецк. Горит Приора, - сообщает автор поста, Сергей Приходько.

К слову, пожарные приехали достаточно оперативно. Запись обрывается как раз спустя несколько секунд после начала тушения горящего автомобиля. Однако вряд ли его, конечно, удастся спасти.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в Кирово-Чепецке на улице Кирова произошло «возникновение аварийной ситуации во время движения с последующим возгоранием автомобиля». Однако, судя по всему, в пожаре никто не пострадал. Также в ведомстве предупредили, что с наступлением холодов вероятность таких ЧП усиливается. Причиной пожара в машине могут стать неисправность систем, узлов, механизмов авто и периферийного оборудования.