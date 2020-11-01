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На станции Лянгасово из вагона грузового поезда высыпались 25 тонн удобрений

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку
Карина Нагисова
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«Утечку» груза обнаружил составитель поездов при проведении маневровых работ.

«Утечку» груза обнаружил составитель поездов при проведении маневровых работ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области произошло ЧП на железной дороге. По информации Приволжской транспортной прокуратуры РФ, из вагона грузового поезда на пути высыпались 25 тонн минерального удобрения. Грузом оказался аммонит натрия, который относится к самому низкому уровню опасности - 5.1.

Как известно, авария произошла 31 октября в 08.10 на станции Лянгасово на 45 пути парка "С". «Утечку» груза обнаружил составитель поездов при проведении маневровых работ. Вагон, как выяснилось, прибыл на станцию еще минувшей ночью, 30 октября в 23.39.

На место выехал Кировский транспортный прокурор. Сейчас ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности использования и движения ж/д транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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