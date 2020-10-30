Жителя Пижанского района осудили за убийство своей сожительницы-инвалида

Приговором стали 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации областного Следкома, трагедия произошла вечером 15 мая в деревне Лом-Комары. Сожители выпивали вместе, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая вскоре переросла в драку.

Мужчине попался под руку нож, лежавший на столе, который он не преминул пустить в ход в запале. 64-летняя женщина скончалась на месте - ей нанесли не менее семи ранений. Спустя какое-то время, осознав произошедшее, убийца добровольно сообщил о трагедии местным жителям, которые и вызвали полицию.

33-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии. Его сожительница была инвалидом второй группы и не могла защититься. Ввиду этих обстоятельств суд вынес приговор: 13 лет колонии строгого режима.