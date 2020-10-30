Афанасьевская администрация отказала сироте в жилье за счет государства

Разбираться с ситуацией пришлось с помощью прокуратуры. Фото: прокуратура Кировской области

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ведомство с жалобой обратился молодой человек. Администрация Афанасьевского района отказалась обеспечить его жильем за счет государства. Дело в том, что юноша остался без родителей в несовершеннолетнем возрасте. Теперь он имеет полное право заявить о его включении в список таких детей и, по закону, получить жилье за государственный счет.

Однако молодому человеку в районной администрации отказали. Причиной для отказа стал тот факт, что за юношей в 2012 году уже закрепили жилье. Проблема в том, что его даже никто не стал осматривать перед тем, как вынести решение. А между тем помещение обветшало так, что жить в нем стало уже невозможно.

Прокуратура провела проверку и убедилась в правдивости изложенного. Главе районной администрации внесли представление об устранении нарушений закона. После этого молодого человека внесли в список лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.