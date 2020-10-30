Юные пианисты из Кирова стали лауреатами творческого конкурса «Осенний калейдоскоп»

Киров представили юные пианисты из детской школы искусств «Элегия». Фото:admkirov.ru

В Челябинске подвели итоги V Международного творческого онлайн-конкурса «Осенний калейдоскоп». Участниками состязания стали юные таланты из Москвы, Новосибирска, Владимира, Ростова, Кирова, Нижнего Новгорода, Астрахани и других городов. Победителей конкурса определяли в 60 номинациях.

В категории «Инструментальное исполнительство» Киров представили юные пианисты из детской школы искусств «Элегия», ученики преподавателя по классу фортепиано Татьяны Абашевой - Степан Бушков, Кристина Туева и Полина Татаурова.

В исполнении фортепианного дуэта учащихся 4 класса Степана и Кристины прозвучала пьеса «Благодарность» современного автора Натальи Тороповой. Эмоциональное и проникновенное прочтение произведения отметили члены жюри. Как сообщили в городской администрации, дуэту присудили диплом лауреата I степени.

Кроме того, инструментальный дуэт Полины Татауровой (8 класс) и иллюстратора Ольги Бабиной (флейта) представил «Прелюдию» Рейнгольда Глиэра. Эксперты также высоко оценили их выступление - по итогам конкурса дуэт получил диплом лауреата II степени.

За профессиональную подготовку победителей конкурса преподавателям Татьяне Абашевой и Ольге Бабиной направлены почетные грамоты.