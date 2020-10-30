В Свечинском районе браконьера за незаконную охоту посадили на полтора года

За незаконно добытого лося браконьеру назначили срок и компенсацию причиненного ущерба. Фото: pixabay.com

В Свечинском районе браконьеру дали полтора года колонии строгого режима за незаконную добычу лося. Позже к наказанию прибавилось требование компенсировать причиненный ущерб. Информацию сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, у мужчины не было права охотиться на диких животных, что не помешало ему добыть самца лося. На жителя Свечинского района завели уголовное дело по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба», который оценили в 240 тысяч рублей. Браконьер отделался тюремным сроком в полтора года колонии строгого режима.

А после прокуратура решила, что необходимо взыскать эту сумму с виновника, и обратилась в суд. Требования ведомства признали законными, и теперь мужчина должен выплатить 240 тысяч рублей в качестве компенсации.