В Кирове водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель Chevrolet Lanos сбил женщину. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 53-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В четверг, 29 октября, утром около дома №20 на улице Карла Маркса произошло ДТП. По предварительным данным, 61-летний водитель Chevrolet Lanos сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу.

В результате аварии кировчанка получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.