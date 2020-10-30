Сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки»

Нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Госавтоинспекции в субботу и воскресенье будут в усиленном режиме патрулировать улицы города. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Октябрьском районах Кирова. Известно, что они состоятся 31 октября и 1 ноября. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

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