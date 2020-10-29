В Кировской области продлили «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных предпринимателей

Данная мера поддержки освобождает предпринимателей от уплаты налогов по УСН.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В четверг, 29 октября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты большинством голосов поддержали законопроект о продлении «налоговых каникулы» для вновь зарегистрированных предпринимателей.
Региональный министр экономического развития Наталья Кряжева рассказала, что принятые изменения позволят продлить срок льготного периода для бизнеса до 31 декабря 2023 года, а также включить в этот список и гостиничный бизнес.
- Данная мера поддержки освобождает предпринимателей от уплаты налогов по УСН или по патенту, создавая для ИП новые возможности для развития, - пояснила Наталья Михайловна.
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