В Кировской области продлили «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных предпринимателей

Данная мера поддержки освобождает предпринимателей от уплаты налогов по УСН. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 29 октября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты большинством голосов поддержали законопроект о продлении «налоговых каникулы» для вновь зарегистрированных предпринимателей.

Региональный министр экономического развития Наталья Кряжева рассказала, что принятые изменения позволят продлить срок льготного периода для бизнеса до 31 декабря 2023 года, а также включить в этот список и гостиничный бизнес.

- Данная мера поддержки освобождает предпринимателей от уплаты налогов по УСН или по патенту, создавая для ИП новые возможности для развития, - пояснила Наталья Михайловна.

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