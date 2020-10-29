В Кировской области начался отлов бездомных собак

Теперь владельцам собак нужно следить за своими питомцами и не выгуливать их без поводков и намордников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Октябрьском районе с окончанием дачного сезона начали отлов бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Жителей, которые заметят бездомное животное, просят сообщить информацию о его местонахождении и свои контакты по телефонам:

- территориальное управление Октябрьского района: 20-88-20;

- отдел загородных территорий: 50-85-61, 57-57-19, 57-53-31;

- единая дежурная диспетчерская служба Кирова: 48-00-64, 64-00-00;

- региональное УМВД: 02.

Теруправление призывает владельцев собак следить за своими питомцами и не выгуливать их без поводков и намордников на территории населенных пунктов.