В Кировской области начался отлов бездомных собак

Теперь владельцам собак нужно следить за своими питомцами и не выгуливать их без поводков и намордников.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Октябрьском районе с окончанием дачного сезона начали отлов бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Жителей, которые заметят бездомное животное, просят сообщить информацию о его местонахождении и свои контакты по телефонам:
- территориальное управление Октябрьского района: 20-88-20;
- отдел загородных территорий: 50-85-61, 57-57-19, 57-53-31;
- единая дежурная диспетчерская служба Кирова: 48-00-64, 64-00-00;
- региональное УМВД: 02.
Теруправление призывает владельцев собак следить за своими питомцами и не выгуливать их без поводков и намордников на территории населенных пунктов.