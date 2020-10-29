Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Кирове росгвардейцы случайно нашли мужчину, находящегося в розыске за кражу

Изначально они ехали на вызов из-за драки в кафе
Карина Нагисова
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в пресс-службе кировского управления Росгвардии, на днях около 23 часов из кафе на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибывшему патрулю правоохранителей сотрудники заведения рассказали, что один из посетителей рассорился с другим, а после перешел в рукопашное наступление, избив оппонента.

33-летнего драчуна задержали. При проверке его документов оказалось, что он находится в розыске по подозрению в краже. Вместе с этой информацией мужчину передали сотрудникам полиции.

В общей сложности за два дня росгвардейцы задержали трех граждан, находящихся в розыске по подозрению в разных преступлениях. Теперь с ними работает полиция.

Криминал