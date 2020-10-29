В Кирове росгвардейцы случайно нашли мужчину, находящегося в розыске за кражу

Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в пресс-службе кировского управления Росгвардии, на днях около 23 часов из кафе на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибывшему патрулю правоохранителей сотрудники заведения рассказали, что один из посетителей рассорился с другим, а после перешел в рукопашное наступление, избив оппонента.

33-летнего драчуна задержали. При проверке его документов оказалось, что он находится в розыске по подозрению в краже. Вместе с этой информацией мужчину передали сотрудникам полиции.

В общей сложности за два дня росгвардейцы задержали трех граждан, находящихся в розыске по подозрению в разных преступлениях. Теперь с ними работает полиция.