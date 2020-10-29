В Кирове молодой человек залез в чужой мини-погрузчик и катался по парковке

Молодой человек катался на мини-погрузчике по парковке, пока его приятель наблюдал за развлечением. Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на днях в полицию обратился с заявлением хозяин спецтехники. Мол, он оставил погрузчик на ночь на парковке у дома на улице Московской, и на нем явно кто-то прокатился.

Выяснилось, что мужчина не приврал. Камеры наблюдения, установленные на парковке, приметили двух молодых людей. Один из них влез в мини-погрузчик и катался по парковке, второй же наблюдал за развлечением приятеля.

Обоих допросили, и в итоге на 20-летнего парня завели уголовное дело за «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Его приятель проходит по делу как свидетель. Молодому любителю ночных катаний грозит от штрафа до вполне реального тюремного срока. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.